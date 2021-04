Besetztes Haus im Zentrum Wiens "zwangsweise" geräumt

Eine Hausbesetzung im Zentrum Wiens ist Montagabend von der Polizei "zwangsweises aufgelöst" worden. Ungefähr 50 Aktivisten hatten ein leer stehendes Haus am Rathaus-Platz geentert und Transparente wie "Refugees welcome" gehisst - als Protest nicht nur gegen die Asylpolitik Österreichs sondern auch gegen die Situation am Wohnungsmarkt mit Fokus auf das Thema Leerstand.

Protest gegen Asyl- und Wohnpolitik