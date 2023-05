Besonders schwere Fälle bei Krankentransporten

Um schwergewichtige Patienten von zu Hause ins Krankenhaus zu transportieren und dort zu behandeln, bedarf es Spezialgeräten, Fachwissen, Tempo - und Fingerspitzengefühl.

Der Fall einer 391 Kilogramm schweren Frau, die in Frankreich aus ihrer Wohnung geborgen werden musste, um sie ins Krankenhaus zu bringen, ging kürzlich um die Welt. 40 Feuerwehrleute standen im Einsatz, sie stemmten Löcher in die Decke und rissen eine Wand ein. Anschließend wurde die Patientin mit einem Spezialfahrzeug in die Klinik geführt.

Auch in Österreich gibt es pro Jahr Dutzende ähnliche Fälle, auf die Feuerwehr, Rettung und Spitäler vorbereitet sein müssen. Die Wiener Berufsfeuerwehr zählte in ...