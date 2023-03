Bestattung ist jetzt anerkanntes Kulturerbe

Der Tod wird im Leben gern verdrängt. Die 528 Bestatter in Österreich werden jetzt für ihre Leistungen gewürdigt. Dompfarrer Anton Faber begrüßt die Aufnahme ins Unesco-Verzeichnis.

Die Unesco hält viel von österreichischen Begräbnissen – das Bild zeigt Traditionsverbände vor dem Stephansdom in Wien bei der Beisetzung von Otto Habsburg am 16. Juli 2011.

Wenn in bestimmten Gemeinden in Tirol, Kärnten oder der Steiermark das hell klingende Zügenglöckerl läutet, dann wissen die Dorfbewohner: "Es ist jemand von uns gegangen." Wenn bei der Beerdigung danach die Prangerschützen aufmarschieren und zu Ehren des Verstorbenen mit dem Prangerstutzen schießen, der Kommandant der Ortsfeuerwehr eine Ansprache hält oder bei einer Verabschiedung eine Musikgruppe live aufspielt, dann ist für das Arrangement und den Ablauf im Hintergrund stets ein Bestattungsunternehmen verantwortlich. Diese würdevolle Begleitung in einer für die Hinterbliebenen schwierigen ...