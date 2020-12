Besuche in den Heimen nur mit Test möglich

Die Regeln sind klar. Nur wenn sich alle daran halten, gibt es sichere Weihnachten in den Altenheimen.

Für Alten- und Pflegeheime ist das Coronavirus eine besondere Herausforderung. Leben doch dort jene Menschen, bei denen eine Infektion besonders schlimm verlaufen kann. Damit sich das Virus nicht ausbreitet, gibt es strenge Sicherheitsregeln. Diese einzuhalten, gerade jetzt zu Weihnachten, wenn die Zahl der Besuche in den Heimen zunimmt, ist für die Betreiber eine große Herausforderung. So fürchtet etwa die Volkshilfe in der Steiermark, dass das Personal größere Schwierigkeiten bekommen könnte, wenn Menschen, die keinen negativen Coronatest vorweisen können, ihre Angehörigen ...