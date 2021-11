Besuchen Coronaexperten ihre Eltern?

Sie sind täglich mit dem Virus konfrontiert. Sie beraten Politiker, wie es in der Coronakrise weitergehen soll. Aber wie entscheiden Fachleute, wenn sie für sich selbst und ihre Familie entscheiden müssen?

Regeln, Regeln, Regeln. Um die Coronapandemie in den Griff zu bekommen, hat die Politik bereits jede Menge Beschränkungen erlassen. Wer wann was darf oder nicht, ist kaum mehr zu überblicken. Und vor allem: Reicht das, um das persönliche Risiko zu minimieren? Die SN haben drei Experten gefragt, was sie tun würden, vom Ganslessen bis zur Party für Teenager.

1. Am Wochenende gibt es ein Ganslessen beim Wirt, würden Sie hingehen?

Umweltmediziner Hans-Peter Hutter: Angesichts der Lage ...