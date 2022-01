Betagtes Ehepaar wurde bei Überfall im eigenen Haus verletzt

Im Bezirk Gänserndorf wurde am Sonntagabend ein betagtes Ehepaar in seinem Wohnhaus überfallen und ausgeraubt. Drei vorerst unbekannte Täter schlugen den Mann (82) und die Frau (77), erbeuteten Geld und Schmuck und entkamen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Mit Details hält sich die Polizei zurück, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art in Österreich.

