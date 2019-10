Betreiber von Shisha Bars wollen gegen Rauchverbot klagen

Die Vereinigung der Shisha-Bar Betreiber Österreich (VSBÖ) wird in den kommenden Tagen mit einem Antrag beim Verfassungsgerichtshof fordern, dass Shisha Bars vom ab 1. November geltenden Nichtrauchergesetz ausgenommen werden. Argumentiert wird, dass niemand zu einem anderen Zweck als eine Wasserpfeife zu rauchen in eine Shisha Bar gehe, hieß es am Mittwoch in Wien.

SN/APA (Symbolbild)/ROLAND SCHLAGER Für Shisha-Bars ist das Rauchverbot existenzgefährdend