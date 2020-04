Betreuungszentrum in Wiener Messe vor Besiedlung

Das kürzlich in der Messe Wien eingerichtete Betreuungszentrum für Covid-19-Krankheitsheitsfälle wird in diesen Stunden für eine Besiedlung vorbereitet. Wann die ersten Patienten dort Aufnahme finden, ist noch offen - es könnte jedoch bereits am Wochenende so weit sein. Mangelnde Kapazitäten in den Spitälern sind nicht der Anlass für die Aktion, wie betont wird.

SN/APA (PID/Wache)/MARKUS WACHE Betten, Gerätschaften und Personal stehen bereit