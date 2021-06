Betriebliche Corona-Impfung in Wien nun für alle offen

Wien hat die Anmeldungen beim betrieblichen Corona-Impfen für die letzte Kategorie 5 sowie für individuelle Berufsgruppen und damit für alle Arbeitnehmer geöffnet. 83.000 neue Termine wurden freigegeben, geimpft wird mit Biontech/Pfizer und Moderna, teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag mit. In die Kategorie 5 fallen Arbeitnehmer jeden Alters ohne besonderes berufliches Risiko. 23.000 Firmen sind beim betrieblichen Impfen in Wien angemeldet.

Letzte Kategorie und individuelle Berufsgruppen freigegeben