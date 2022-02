Betrüger lauern im Internet: Wie man sich davor wappnet

Gefälschte Onlineshops, Anrufe von falschen Polizisten, Phishing-SMS. Betrugsmaschen im Internet sind vielfältig. Wie man sich am besten dagegen wappnet.

Der Fall erregte Aufsehen: In der Steiermark überwies ein 70-jähriger Mann insgesamt 227.000 Euro an Betrüger, die ihn über das Internet kontaktiert und eine Erbschaft in Millionenhöhe in Aussicht gestellt hatten. Die Hinterlassenschaft stammte angeblich von einem Verwandten, der in Ghana gelebt hatte.

In Österreich stieg die Zahl von Betrugsfällen im Internet kontinuierlich an: Im Jahr 2016 wurden laut Bundeskriminalamt 9672 Fälle verzeichnet, im Jahr 2020 waren es 18.780, im Vorjahr bereits 22.440. In welche ...