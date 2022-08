Betrügern 480.000 Euro vor die Tür gestellt

Falsche Polizisten brachten 65-jährige Frau in Wels mit bislang beispiellosem Drohanruf um ihr gesamtes Vermögen.

"So einen Fall haben wir noch nicht gehabt", zeigte sich Gerald Sakoparnig, Leiter der Abteilung Betrug im Landeskriminalamt Oberösterreich, am Mittwoch schockiert. Falsche Polizisten betrogen eine Frau in Wels um knapp eine halbe Million Euro.

Am Dienstag um 15.30 Uhr läutete bei einer 65-Jährigen das Telefon - am Apparat: vermeintlich ein Beamter. "Er sagte zu der Frau, dass es in der Nachbarschaft zu tumultartigen Szenen gekommen, dass jemand zusammengeschlagen und beraubt worden sei", erzählte Sakoparnig im SN-Gespräch. Man ...