Betrug an Flugzeugfirma FACC: Verdächtiger in Israel gefasst

Vor sechs Jahren erbeuteten Betrüger beim Flugzeugkomponentenhersteller FACC im Innviertel mehr als 50 Millionen Euro. Jetzt beginnt der Strafprozess gegen einen 63-jährigen Mann in Graz. Dem gebürtigen Tunesier wird in einer Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgeworfen, er habe Scheinfirmen gegründet und die Betrügereien über Jahre von Israel aus organisiert.

Ein Betrugsprozess mit besonders spektakulärem Hintergrund beginnt am Dienstag in Graz: Vor einem Schöffensenat muss sich ein 63-Jähriger verantworten, der eine wesentliche Rolle bei einem der größten Betrugsfälle der heimischen Wirtschaftsgeschichte gespielt haben soll - jenem beim österreichisch-chinesischen Flugzeugkomponentenhersteller FACC in Ried im Innkreis, bei dem Ende 2015 nicht weniger als 54 Millionen Euro erbeutet wurden. Mit gefälschten E-Mails wurde eine Mitarbeiterin der Finanzabteilung dazu gebracht, die Beträge für einen angeblich geheimen Unternehmenszukauf ins Ausland zu überweisen. Es war ein ...