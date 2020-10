Betrugsmasche Polizeianruf - Wiener Polizei schnappte Frau

Einmal mehr versuchen falsche Kriminalbeamte in Wien, ältere Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Bei einer erst 59-Jährigen in Meidling gerieten sie jedoch an die Falsche. Die Frau wandte sich an die echte Exekutive, die der Betrügerbande eine Falle stellte. Eine 27-Jährige wurde am Freitagnachmittag in der Hetzendorfer Straße festgenommen. Die Wiener Polizei warnte aus diesem Anlass einmal mehr vor dieser Betrugsmasche.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Polizei nahm eine Verdächtige fest