Betrugsprozess gegen einen Ex-Politiker

Der frühere Tiroler EU-Abgeordnete Richard Seeber (ÖVP) muss sich ab Montag am Landesgericht Innsbruck wegen schweren Betrugs verantworten. Ihm wird in einer Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgeworfen, zwischen 2006 und 2010 Scheinrechnungen eines externen Beraters vorgelegt zu haben, eine Leistung soll aber nicht erbracht worden sein. Es geht nicht um Bereicherung, geschädigt worden sei das EU-Parlament, so die WKStA. Seeber bestreitet die Vorwürfe vehement.

Der Schaden wurde mit knapp 410.000 Euro beziffert. Mitangeklagt ist der Berater, ein ...