Betrugsprozess: Pyramidenspiel statt Kryptoinvestments

In einem der größten Betrugsverfahren in der Geschichte Kärntens sind acht Männer angeklagt.

Der Betrugsprozess um die EXW-Gruppe begann am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wie erwartet: Die acht Angeklagten im Alter von 26 bis 48 Jahren bekannten sich nicht schuldig. Fünf Kärntnern, zwei Tirolern und einem Kroaten wird Betrug vorgeworfen. Mit vermeintlichen Investitionen - Transaktionen mit Kryptowährungen - sollen weltweit rund 40.000 Personen um mehr als 14 Millionen Euro geschädigt worden sein. Der Anklagevortrag dauerte über eine Stunde. Oberstaatsanwältin Caroline Czedik-Eysenberg von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sagte danach, die komplexen Vorgänge seien kaum zu durchschauen. In Wahrheit jedoch, so der Vorwurf, stecke hinter den angeblich lukrativen Investments bloß ein Pyramidenspiel, bei dem mit frischem Geld neuer Einzahler die bestehenden Anleger bedient worden sein sollen. Manche zahlten nur ein paar Hundert Euro ein, andere Investorinnen und Investoren aber sechsstellige Summen.

Im Juni 2019 sei auf Mallorca in betrügerischer Absicht die Firma EXW gegründet worden mit dem Ziel, "den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen", so Czedik-Eysenberg. Den angeworbenen Investoren wurden tägliche Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent versprochen. "Aufs Jahr gerechnet wäre das ein Gewinn von 221 Prozent", so die Staatsanwältin. Die Auszahlungsfähigkeit und -willigkeit sei bei EXW nur vorgetäuscht worden.

Die vielen Opfer wurden durch aggressive Werbung im Internet und über einen Telegram-Kanal angeworben. Aus Videos war ersichtlich, welch großer Aufwand für Imagewerbung und Live-Events von EXW betrieben wurde - "die glänzende Fassade der EXW", so die Staatsanwältin. Nach solchen Events seien die Angeklagten mit Sporttaschen voller Geld ins Flugzeug gestiegen, teilweise auch in gecharterte Privatflugzeuge.

Dem Hauptangeklagten (26) gelang es bei seiner Verhaftung, sein Handy auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, was eine Auswertung der Daten unmöglich machte.

Das ist noch längst nicht alles: Es laufen weitere Ermittlungen, die Schadenshöhe könnte um einiges höher liegen, nämlich zwischen 80 und 100 Mill. Euro. Zwei Verdächtige seien noch auf der Flucht, ein weiterer sei kürzlich in Brasilien festgenommen worden, so die Anklägerin. Zudem gibt es eine personelle Verflechtung mit dem Betrugsfall "My First Plant" um Investments in legale Cannabisprodukte. Hier verloren nach früheren Angaben der WKStA etwa 17.000 Geschädigte rund 16 Millionen Euro.

Nach den Auftaktplädoyers vertagte Richterin Claudia Bandion-Ortner. Am Donnerstag soll der Hauptangeklagte befragt werden, dann geht es wöchentlich weiter. Ab November sollen bis zu 150 Zeugen befragt werden, das Verfahren dürfte sich Monate hinziehen.