Betrunkener schlug Ehefrau und drohte mit dem Umbringen

Ein betrunkener Wiener hat in der Nacht auf Sonntag in seiner Wohnung in Simmering seine 40-jährige Ehefrau geschlagen und mit dem Umbringen bedroht. Die Frau konnte sich vor dem 42-Jährigen in ein Zimmer flüchten und zusperren. Von dort alarmierte sie die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Bei ihm wurde eine verbotene Waffe, ein sogenannter Totschläger, gefunden und sichergestellt.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Der Täter wurde von der Polizei vorläufig festgenommen