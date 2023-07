Betrunkener Radfahrer mit Cannabis und Schrotflinte gefasst

Ein Radfahrer ist am Sonntagabend in Wien nicht nur betrunken, sondern auch mit Cannabis und einer abgesägten Schrotflinte in seinem Rucksack erwischt worden. Zunächst fiel der Mann Beamten einer Penzinger Polizeiinspektion auf, da er offensichtlich beeinträchtigt unterwegs war. Als sie ihn aufforderten stehen zu bleiben, flüchtete der 36-Jährige. Er stürzte und entkam zunächst zu Fuß. Etwas später wurde er aber auf der Mariahilfer Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus gefasst.

BILD: SN/LPD WIEN 36-Jähriger mit Cannabis und Schrotflinte im Rucksack gefasst