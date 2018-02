Betrunkener Steirer flüchtete nach Unfall mit Fußgänger

Ein Fußgänger ist am Donnerstag in der obersteirischen Stadt Leoben auf einem Schutzweg von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Der Lenker des Fahrzeugs hielt aber nicht an, sondern fuhr davon. Zeugenaussagen führten die Polizei zur Wohnung des Verdächtigen. Der 41-Jährige war stark betrunken. Zudem fanden die Beamten Cannabispflanzen in seiner Wohnung.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte, wollte der 55-jährige Fußgänger gegen 18.30 Uhr die Leobener Straße (B116) im Ortsgebiet der Montanstadt auf einer Kreuzung überqueren. In dem Moment bog der Lenker des Pkw von einer Gemeindestraße rechts auf die Bundesstraße ein und dürfte dabei den Mann auf dem Schutzweg übersehen haben. Er stieß den Leobener mit dem Auto nieder und machte sich dann aus dem Staub. Während der 55-Jährige mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht wurde, schilderten Zeugen den Hergang und führten damit die Polizei auf die Spur des 41-Jährigen. Er wurde zu Hause angetroffen. Er musste einen Alko-Test machen und seine Cannabispflanzen abgeben. Er wird unter anderem wegen Fahrerflucht und Alkohol am Steuer angezeigt. (APA)