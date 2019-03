Betrunkener wollte Taxi stehlen und scheiterte an Automatik

Am Automatikgetriebe eines Taxis ist am Dienstagnachmittag in Innsbruck ein versuchter Autodiebstahl eines alkoholisierten Einheimischen gescheitert. Der Mann wollte laut Exekutive die Rechnung nicht bezahlen.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Taxifahrer hatte Glück im Unglück