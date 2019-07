Beutete Tierschutzverein jahrelang seine Mitarbeiter aus?

Sieben-Tage-Woche, hunderte unbezahlte Überstunden, keine Möglichkeit für Urlaub und eine unkorrekt abgelaufene Betriebsratswahl: Zwei Ex-Mitarbeiter des Österreichischen Tierschutzvereins (ÖTV) erheben schwere Vorwürfe gegen ihren früheren Arbeitgeber.

"Ich war jahrelang rund um die Uhr für den Verein da", sagt Oliver Hingsamer. Er war von 2014 bis zum April diesen Jahres Leiter auf dem Tierhof des Vereins in Frankenburg (OÖ) und damit hauptverantwortlich für mehr als 50 Tiere. Freie Wochenenden habe es ebenso wenig gegeben wie die Möglichkeit für einen Urlaub. Arbeitszeitaufzeichnungen habe er auf Anweisung der Geschäftsführung unkorrekt ausfüllen müssen. 360 unbezahlte Überstunden hätten sich bei ihm angesammelt. "Ausbezahlen wollte mir die der Verein nicht", sagt Hingsamer. Denn: "Ich bin es nicht wert, wurde mir gesagt."

Ex-Mitarbeiter Manuel Schmid arbeitete bis April 2019 auf einem ÖTV-Gnadenhof in St. Georgen an der Leys (NÖ). Seit Mai 2017 sei ein mehrtägiger Urlaub nicht mehr möglich gewesen, weil sich der ÖTV nicht um eine Vertretung gekümmert hätte. Er habe aber die Tiere, die gefüttert werden mussten, nicht im Stich lassen können.

Seit einem halben Jahr habe es immer wieder Probleme mit zeitgerechter Lieferung von Futter gegeben. Er habe dann aus eigener Tasche Futter bezahlt. "Das war auf die Dauer nicht mehr tragbar", sagt Schmid. Laut Gewerkschaft GPA-djp betreut auf dem niederösterreichischen Gnadenhof derzeit eine geringfügig angestellte Mitarbeiterin knapp 100 Tiere. Die Gewerkschaft sicherte den Betroffenen ihre Unterstützung zu. Falls notwendig werde man rechtliche Schritte einleiten. Laut den beiden ehemaligen Mitarbeitern sei auch die Betriebsratswahl im Februar 2019 nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden.

ÖTV-Geschäftsführer Erich Goschler bestreitet die Vorwürfe gegenüber den SN. Er spricht von einem Rachefeldzug. "Unsere Tiere sind bestens versorgt - das hat ein Amtstierarzt uns erst kürzlich bestätigt", sagt Goschler. Er selbst ist seit 2018 Geschäftsführer - seither hätten seine Angestellten ihren Urlaub in Anspruch genommen. Die Mitarbeiter auf den Gnadenhöfen hätten eine freie Diensteinteilung. "Die Aufzeichnung erfolgt auf Vertrauensbasis. Wir können das nicht kontrollieren."

Der ÖTV schafft es damit erneut in die Schlagzeilen: 2018 hatte es nach einer anonymen Anzeige Hausdurchsuchungen in den Büros in Salzburg und Wien gegeben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Veruntreuung von Spenden ist weiterhin gerichtsanhängig.