"Bevölkerung ist schon vorsichtig"

Herumziehende Bären sorgen in Österreich immer wieder für Aufregung

Nach der Sichtung eines Braunbären in der Tiroler Gemeinde Langkampfen (Bezirk Kufstein) ist die Aufregung groß. "Die Einwohner von Langkampfen sind seitdem natürlich beunruhigt. Die Sichtungsstelle des Bären und die nächstgelegene Siedlung trennen nur 300 Meter Luftlinie. Der vor allem bei Einheimischen beliebte Rad- und Wanderweg zum Hinterbärenbad wird seit Samstag gemieden", schildert Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser im SN-Gespräch. Wie berichtet, begegneten am Samstag drei Radfahrer einem Braunbären, verletzt wurde dabei niemand. Einem Bären in Österreich zu begegnen, ist eine Seltenheit. ...