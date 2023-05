Bevölkerung will Abriss des Hitler-Hauses

Die geplante Polizeistation ist für die Braunauer keine Option. Die Kosten für den Umbau des Gebäudes steigen von 5 auf 20 Millionen Euro.

Wie soll das Geburtshaus Adolf Hitlers in Braunau künftig genutzt werden? Diese für die Bevölkerung recht relevante Frage wurde so noch nie gestellt. Im Auftrag einer Initiative von Braunauern namens "Diskurs Hitler-Haus" befragte das Marketinstitut die Bevölkerung. Das Ergebnis wurde am Dienstag in Linz präsentiert: Die vom Innenministerium geplante "Neutralisierung" der Adresse Salzburger Vorstadt 15 samt Umbau zu einer Polizeistation wollen demnach nur sehr wenige Befragte (fünf Prozent).

23 Prozent wollen Abriss des Gebäudes

Die größte ...