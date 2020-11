Bevölkerungsprognose: 2021 sind die Jungen erstmals in der Unterzahl

In den kommenden Jahren verschiebt sich die Einwohnerstruktur Österreichs massiv. Der Anteil der Älteren und Alten legt stark zu, jener der Jungen stagniert bei leicht sinkender Tendenz, die Generationen im Erwerbsalter schrumpfen.

Was seit vielen Jahren vorausgesagt wird, steht nun unmittelbar bevor: Im kommenden Jahr wird die Zahl der Älteren und Alten erstmals die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Österreich übertreffen. Bei der Statistik Austria geht man davon aus, dass 2021 rund 1,73 Millionen Menschen unter 20 Jahren 1,74 Millionen Menschen im Alter von 65 plus gegenüberstehen.

Diese kleine Schere von gut 10.000 wird sich laut jüngster Bevölkerungsprognose in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weit öffnen. 2030 werden der ...