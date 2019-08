Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Tirol

In der Nacht auf Montag hat ein Mann gegen 02.00 Uhr in Wörgl (Bezirk Kufstein) eine Tankstelle mit einer Faustfeuerwaffe überfallen. Dabei erbeutete er zwei Kassen und Bargeld, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß, eine Fahndung im Bereich des Tatorts lief in den Morgenstunden noch. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.

SN/APA/LUKAS HUTER Eine Fahndung lief in den Morgenstunden noch