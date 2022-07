Bewaffneter Überfall auf Wettbüro in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt ist am Samstagvormittag ein Wettbüro überfallen worden. Ein Angestellter wurde laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit einer Waffe bedroht sowie mit Kabelbindern gefesselt, blieb aber unverletzt. Der Täter flüchtete mit Beute in unbekannter Höhe. Eine eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ.

