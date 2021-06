"Bewegt im Park"-Initiative bietet 700 kostenlose Kurse

Im Rahmen der Initiative "Bewegt im Park" finden ab 14. Juni bis September österreichweit 700 kostenlose Kurse in 300 Parks und öffentlichen Plätzen statt. Rund 100.000 Teilnehmer - 30.000 mehr als im Vorjahr - wurden bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Wien als Ziel ausgelobt. Etwas gegen den "Coronaspeck" zu machen und mit Bewegung zurückkommen ist "unheimlich wichtig", konstatierte Peter Lehner, der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Bei der Präsentation griff Vizekanzler Kogler zum Tennisschläger