Bewusstloser Wiener im Spital gestorben: Polizei ermittelt

Ein 47-Jähriger ist am 16. Juni in Wien-Neubau bewusstlos in einen Zaun eingeklemmt gefunden worden - und später im Spital verstorben. Im Zuge weiterführender Ermittlungen wurden Zeugen ausgeforscht und es kam heraus, dass Stunden zuvor eine Schlägerei stattgefunden hat, in die der Mann involviert gewesen sei. Die Polizei schloss daher am Mittwoch Fremdverschulden nicht mehr aus, eine Obduktion wurde angeordnet. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

SN/APA/LUKAS HUTER Polizei forschte Zeugen aus