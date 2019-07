Beziehungsstreit am Wiener Mortaraplatz: Polizei fand Waffen

Nach einem Polizeigroßeinsatz vom Samstag am Mortaraplatz in Wien-Brigittenau hat die Polizei in der Wohnung des 51-jährigen, mutmaßlichen Täters mehrere Waffen gefunden. "Wir haben eine Faustfeuerwaffe, eine Langwaffe und die dazugehörende Munition sichergestellt", sagte ein Polizeisprecher der APA am Montag. Die Ermittler gingen nach wie vor von einem Beziehungsstreit aus.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei geht weiterhin von einem Beziehungsstreit aus