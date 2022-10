Bezirk Braunau: Schulbus rammt E-Biker - schwer verletzt

Eine 56-jährige Chauffeurin aus dem Bezirk Braunau (OÖ) lenkte am Mittwoch gegen 16 Uhr einen Schul-Kleinbus auf einer Gemeindestraße in Richtung Ortszentrum Weng im Innkreis. Zur selben Zeit war ein 35-jähriger E-Biker in Fahrtrichtung Mankham unterwegs.

SN/robert ratzer Symbolbild.