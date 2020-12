Bezirkshauptmann von Braunau steht vor dem Richter

Von Vorwürfen des Landes Oberösterreich blieb nur wenig übrig. Kritiker sprechen von einer beispiellosen "Menschenzerstörung".

1181 Verfehlungen hat das Land Oberösterreich dem Ex-Bezirkshauptmann von Braunau, Georg Wojak, vorgeworfen, als er im Jänner 2020 von seinem Posten abberufen wurde. Und an die Staatsanwaltschaft erging eine Tausende Seiten lange Sachverhaltsdarstellung gegen den 60-jährigen Juristen. Von den Anschuldigungen ist kaum etwas übrig geblieben: Am Donnerstag muss sich Wojak vor einem Schöffengericht in Ried im Innkreis wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs, Vorteilsannahme, Untreue und Verletzung des Amtsgeheimnisses verantworten. So wird Wojak beschuldigt, er habe im Jahr 2011 einem alkoholisierten Landwirt ...