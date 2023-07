Hunderte streng geschützte Tiere sind in den vergangenen Jahren vergiftet oder geschossen worden. Den Tätern auf die Schliche zu kommen ist nahezu aussichtslos.

Spaziergänger fanden am Wochenende im Kierlingbach bei Klosterneuburg einen Biber. In seinem Körper steckten zwei Pfeile. Einer im Kopf, der andere in der Hüfte. Obwohl das Tier von Polizisten umgehend zu Veterinären gebracht wurde, verendete es. Die Ärzte fanden heraus, ...