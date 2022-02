Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er hat keine Symptome und arbeitet in den kommenden Tagen im Homeoffice, teilte seine Sprecherin der APA Samstagfrüh mit. Polaschek sei drei Mal geimpft. Der Minister wäre am Sonntag Gast in der ORF-"Pressestunde" gewesen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Den Minister hat es erwischt