Bio-Osterangebote im Greenpeace-Check

Zum bevorstehenden Osterfest hat der Greenpeace-Marktcheck diesmal nach den vier verschiedenen Produkt-Kategorien Eier, Schinken, Pinzen und Schokohasen in den Regalen der heimischen Supermärkte gesucht, um herauszufinden, ob auch Bio-Variante in verfügbar sind. Fazit: Zwei Drittel der Supermärkte führen davon zumindest je drei Kategorien in Bio. Negativ endete der Check bei den Eierfarben, fast 40 Prozent der Eierfarben enthalten nach wie vor gesundheitsgefährdende Stoffe.

SN/APA/THEMENBILD/BIRGIT EGARTER Die Zeit des hoppelnden Frühlingsboten naht