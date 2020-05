Biochemikerin Renée Schroeder: "Ein Plan ist gut, aber es darf einen nicht blind machen für Alternativen"

Die ganze Zeit der Coronakrise hat die Wissenschaftlerin Renée Schroeder auf ihrem Leierhof in Abtenau erlebt. Sie schaut aus 1100 Metern Seehöhe auf den Dachsteingletscher und die Bischofsmütze. Wir haben sie nach ihrem Ausblick in die Zeit nach Corona gefragt. Das Gespräch haben wir vor ein paar Tagen telefonisch geführt.

In der Pension schlug die Biochemikerin Renée Schroeder ein neues Kapitel auf. Sie übersiedelte ihr Labor von Wien ins Lammertal im Salzburger Tennengau. Auf dem Leierhof in Abtenau auf 1100 Metern stellt die 66-Jährige nun als "Kräuterbäuerin" Produkte her.

...