Die vergangenen Wochen hat Renée Schroeder persönlich als "aufoktroyierte Notbremse" erlebt. Sie ist überzeugt, dass wir uns eine neue Wertigkeit suchen müssen.

In der Pension schlug die Biochemikerin Renée Schroeder ein neues Kapitel auf. Sie übersiedelte ihr Labor von Wien ins Salzburger Lammertal. Auf dem Leierhof in Abtenau auf 1100 Metern stellt die 66-Jährige nun als "Kräuterbäuerin" Produkte her. Wir haben sie ...