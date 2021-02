BirdLife meldet drastischen Schwund des Jahresvogels 2021

Die ersten Girlitze kehren aus dem Winterquartier im Mittelmeerraum in ihre Brutreviere zurück. Doch es werden immer weniger. Binnen 20 Jahren ist der Bestand auf ein Fünftel gesunken - minus 80 Prozent von 1998 bis 2016, berichtete BirdLife Österreich. Dem kleinsten unter den heimischen Finken, heuer als Sorgenkind zum Vogel des Jahres gekürt, nehmen die Bodenversiegelung an den Stadträndern und eine naturferne Gestaltung von Gärten und Grünanlagen die Nahrungsgrundlage.

Der Girlitz (Serinus serinus) ist ein samenfressender Gartenvogel. Sein Gesang besteht aus einer Reihe von klirrenden Tönen, die er in rascher Folge von Baumwipfeln oder Dachgiebeln vorträgt. "Rund 50.000 Paare werden dieses Jahr bei uns brüten", berichtete Gabor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich. "Damit zählt der Girlitz momentan zwar noch zu den häufigen Brutvögeln, aber gleichzeitig zu denen, deren Anzahl am dramatischsten zurückgegangen ist: In den letzten 20 Jahren sind acht von zehn Vögeln in Österreich verschwunden." Auch europaweit seien deutliche Rückgänge zu bemerken, in Deutschland habe sich der Bestand halbiert

"Zum Verhängnis wird dem kleinen Finken seine Abhängigkeit von Wildkräutersamen", sagte Wichmann. Samen von Hirtentäschel, Löwenzahn, Gänsedistel, Vogelmiere, Wegrauke oder Wildkamille sowie Samen von Ulme und Birke werden durch Bodenversiegelung und Einheitsgrün zur Mangelware. Gartenbesitzer hätten es in der Hand, dem kleinen, wilden Bruder des Kanarienvogels zu helfen. "Lassen Sie Wildkräuter in Pflasterritzen und Blumenbeeten zu. Verwenden Sie Gittersteine mit Ritzenvegetation als Pflasterung anstelle von völlig versiegelten Flächen. Legen Sie Wildblumenbeete an und lassen Sie in wilden Ecken Wildkräuter wachsen."

(S E R V I C E - "Finkenbuffet-Seedballs" von BirdLife und "da Erdwurm", Teilerlös geht an Vogelschutzprojekte: http://go.apa.at/kKCxZVrl - Tipps für einen finkenfreundlichen Garten liefern die Broschüren "Gefiederte Gäste im Hausgarten" und "Finkenschutz im Siedlungsraum" - kostenfrei zu bestellen bei BirdLife Österreich unter der Hotline 01-523 46 51 und unter office@birdlife.at)