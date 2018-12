Bis übers Ende der Welt

Drei Annäherungen. Es fahren ein Cadillac, ein Boot und ein Raumschiff ins Nirgendwo. Sie wollen an einen Ort, den es in der Realität nicht gibt: das "Land of Hopes and Dreams". Sie finden ein Flimmern am Ende des Highways, das Dunkel der Seele und fremde Gesellschaften.

Ausgebrannte Autowracks liegen herum. Wind pfeift durch kaputte Dächer. Die Fassaden bröckeln. Leere Lagerhallen halten sich nur mehr windschief aufrecht. Durch die Risse in betonierten Abstellflächen sprießt Gras, das einzige Grün in der betonierten Tristesse. Die Vorstädte rund um die Ödnis sind auch nicht besser. Schön herausgeputzt sind sie, fein gestutzt die lebenden Gartenzäune und brav aufgeräumt die Garageneinfahrten. Dafür sitzen der Verfall und die Spießigkeit hinter den Vorhängen in den Wohnzimmern, hängen lustlos vor dem TV-Gerät oder gelangweilt im Netz. Orte voller Verlierer. Orte, regiert vom Verfall. Und es gibt nur eine Chance: Hinaus. Weg. Aufbruch.

Anzeige

Die Rockmusik - überhaupt die Popkultur - bezieht ihre Kraft von diesem Aufbruch und der Erfindung einer anderen Welt. Mit der E-Gitarre wird die Konfrontation hergestellt zwischen einer freudlosen Realität und einer Utopie, die sexy ausgelassen und lustvoll ist. Schon das Stampfen des Blues imitierte zunächst die Schaufelräder der Flussdampfer und später dann die Eisenbahn, also Errungenschaften, die offenbar zu nichts anderem gedacht waren, als wegzufahren, mitten hinein in die schönsten Verheißungen. Im Takt einfacher Rhythmen geht es vorwärts in eine andere Welt. Was dort liegt?

"Paradise City" - wie es die Rockband Guns n'Roses nennt: "Where the grass is green an' the girls are pretty." So genau aber weiß es keiner. Dafür aber sind wir dank der Rockmusik schneller dort.

US-Musiker Bruce Springsteen hat für die Reise über den Rand der bekannten Welt hinaus den Weg gefunden und hält sich dabei an seine Vorgänger unter den großen Geschichtenerzählern. Schon John Steinbeck, Ernest Hemingway oder Cormack McCarthy haben Straßen zum Ort des Geschehens gemacht. Was oberflächlich betrachtet bloß die Verbindung von Orten ist, wird selbst zum Ort, zum Platz, an dem sich das Schicksal vollzieht.

SN/ap Bruce Springsteen

Der Fluchtgedanke gebiert in Popsongs Orte, die nicht nur zum Rand der bekannten Welt führen, sondern ein ganz eigenständiges Leben entwickeln. Und recht schnell wird klar, dass es nicht das Ziel ist, dass der Sehnsucht ihren Platz gibt. Es sind der Highway, die Straße, der Weg selbst. Physikalisch ist das leicht erklärt. Irgendwas mit Spiegelung hat es zu tun, dieses eigenartige Flimmern in der Ferne. Die heiße Luft der Träumerei tanzt über dem Asphalt, ganz am Ende der sichtbaren Welt, am Horizont, wo nicht mehr klar zu erkennen ist, was dort ist und wie es aussieht. Es ist - um es mit einem Klassiker von Springsteen zu sagen - die "Thunder Road". Wer sich dort bewegt, tauscht das sichere Elend des Daseins ein gegen eine ungewisse, aber aufregende Zuversicht.

Springsteen, der für den Traum von einem "Land of Hope and Dreams" in seinen Songs seit Jahrzehnten überragende prototypische Bilder kreiert, entwirft in seinen Songs niemals eine ideale Welt. Er ist kein Gaukler und kein Spinner, kein Regisseur einer Zukunftsvision, die immer ein Happy End braucht. Er spricht für uns, wenn er bekennt, gar nicht so genau zu wissen, wohin der Aufbruch führt. Aber weil es überall besser sein muss, als dort, wo er startet, ist das Gaspedal, das er bis zum Schlag durchtritt, das Werkzeug, mit dem eine neue Welt gebaut wird, an einem Ort, den noch keiner kennt. Einem Ort, der mehr Gefühl als Wirklichkeit ist. Das Verdeck des Cadillac ist offen. Der Atem stockt im Fahrtwind. Der Ort, wo wieder Luft geholt werden kann, verschwindet zunächst im Stau der Ungewissheit.

Der Atem stockt auch, wenn man Marlow folgt. Er hat es schwerer als Bruce Springsteen. Marlow hat einen klaren Auftrag. Darüber hat Joseph Conrad 1899 einen knappen Bericht verfasst, eine Erzählung, die im Lauf des 20. Jahrhundert immer wieder als Vorlage diente, wenn es - etwa im Vietnamdrama "Apokalypse Now" von Francis Ford Coppola oder in Werner Herzogs "Aguirre, der Zorn Gottes" - darum ging, an die Ränder der Seele und also an die Grenze des Ertragbaren zu reisen, an die Orte, die sonst mit viel Aufwand und ganz und gar absichtlich verborgen bleiben. Für solch einen Weg in das Düstere ließe sich als Ahne auch John Milton anführen. In dem epischen Gedicht "Paradise Lost" stößt er 1667 seine Leser in die Hölle. Garten Eden ist abgebrannt.

Und auch die schwarze Seele von Kapitän Ahab bei der Suche nach "Moby Dick" auf der Pequod taucht auf, wenn es um die Jagd nach jenem unbestimmten Ort geht, der brodelt vor Unheil und Verdammnis.

Anzeige

Mit Kapitän Marlow geht es ins "Herz der Finsternis", an einen Ort jenseits des Denkbaren. In dichter Prosa, ohne ein Wort zu viel zu verlieren, wird der Hauptdarsteller von Conrad losgeschickt, den Kongo aufwärts. Marlow übernimmt das Kommando auf dem heruntergekommenen Flussdampfer einer belgischen Handelsgesellschaft. Und auf dem Weg kommen ihm Gerüchte über einen Mr. Kurtz zu Ohren, einem Mann, der als erfolgreichster Handelsagent der Gesellschaft gilt, ein Mythos irgendwo im Dschungel. Marlow will an diesen Ort. Und er wird auch hinkommen und nicht mehr vergessen können, was er erlebt. Conrad macht den Fluss und den Urwald zu jenen Orten, die eine fremde Welt aufreißen. Das gilt für das Geschehen. Mehr noch aber gilt es dafür, wie Conrad in die Seele des Daseins blickt, wie er aus der Konfrontation des "zivilisierten, weißen" Mannes mit einer grauenvoll geschilderten Urwelt ein düsteres Spiegelbild menschlichen Daseins entwirft.

Marlow bewegt sich geografisch am Rand der damals bekannten Welt, auf Orte zu, die er nicht kennt, die gefährlich sind, weil sie auf keiner Landkarte zu finden sind. Das nämlich ist das wirklich Unheimliche an Orten, die man nie zuvor betreten hat: das Ferne, das Fremde - das Andere in Bezug auf sich selbst.

Der 2007 verstorbene polnische Weltreisende und Reporter Ryszard Kapuscinski hatte darüber 2004 am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen Vorlesungen gehalten. Dabei verknüpfte er Ideen des französischen Philosophen Emmanuel Lévinas mit seiner langjährigen Arbeit als Reporter in aller Welt. Er berichtet von Begegnungen an Orten am Rand der Welt, von weißen Flecken, die noch nicht ausgetilgt waren von Google Maps. Und Kapuscinski zieht die Lehre, dass die Begegnung mit fremden Orten und mit den Menschen dort immer ein Spiegel ist. Diese Begegnungen böten die Gelegenheit, das eigene Dasein neu zu vermessen, man betrete quasi eine neue, unbekannte Welt - aber nicht bloß wörtlich als Reisender, sondern auch durch die Erweiterung des Geistes. Eine solche Vergrößerung des inneren Horizonts werde durch das Andere - und erst recht durchs Nachdenken über das Andere - provoziert.

Mit dieser Gedankenwelt spielt auch vieles, das in Film, Comic oder Literatur der Einfachheit halber unter dem Begriff "Science Fiction" zusammengefasst ist.

US-Autor Neal Stephenson, in dessen Werken virtuelle Realität eine zentrale Rolle spielt, sieht bezüglich der literarischen Schaffung neuer Orte und dem künstlerischen Betreten neuer Welten einen simplen Vorteil in diesem Genre. Klassische Literatur handle von Menschen, Science-Fiction aber handle von Ideen.

SN/sn Jules Verne

Tatsächlich ist der Entwurf von Utopien oder Dystopien wesentliches Element dieser Gattung. Science Fiction dient als ideales Reißbrett für den Entwurf neuer Welten - und damit oft als Szenario für den Untergang oder der Auslöschung einer alten, überkommenen Welt. Längst hat diese Kunst die reinen Abenteuerspielplätze, auf denen sie sich noch zu Jules Vernes Zeiten aufhielt, verlassen. In Diktaturen taugte Science Fiction schnell dazu, die Zensur zu unterlaufen. Wer alternative, demokratische Gesellschaftsmodelle an Orten in weiter Zukunft oder im Weltall ansiedelt, läuft nicht so leicht Gefahr, als Kritiker der aktuellen Zustände auf den Index zu kommen.

Science Fiction ist Flucht und Vision gleichermaßen. Sie wird unter totalitärer Herrschaft schnell zum Sprachrohr für liberale Geister. Dass in vielen ehemaligen Ostblockstaaten diese Literatur blühte, verwundert wenig. Es ging oberflächlich um Weltraumabenteuer oder Computerwelten. Unter der Oberfläche entstanden aber Orte, an denen neue Weltordnungen und moderne gesellschaftliche Modelle gelebt wurden. Gegenwärtig gilt das für das Nachdenken darüber, an welche unbekannten Ort uns Künstliche Intelligenz, Gentechnik oder Klimawandel führen. Der Blick auf ins Innere - die Lust der Rockmusik, Sehnsuchtsorte zu verheißen, oder die Spiegelung der eigene Seele bei der Begegnungen mit dem "Anderen" - tritt beim Entwurf neuer Welten in den Hintergrund in einer Zeit, in der auch in der realen Lebensumgebung Zukunft immer schneller zur Gegenwart wird auf dem Datenhighway.

Wie es aussieht, dort, wo wir an den Rand der bekannten Welt geraten (und darüber hinaus), bleibt offen. Es bleiben aber Fluss und Straße. Es gilt, was Bruce Springsteen über die Thunder Road singt: "You hear their engines rolling on."