Bis zu 1400 Notschlafplätze für Obdachlose in Wien

Mit Beginn der kalten Jahreszeit stockt Wien mithilfe sozialer Einrichtungen wieder das Kontingent an Notschlafplätzen auf: Am heutigen Dienstag startet das Winterpaket der Wohnungslosenhilfe. Heuer werden bis zu 1.400 Schlafplätze zur Verfügung stehen, berichtete Anita Bauer, Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien (FSW). Außerdem gibt es über 700 Plätze in Wärmestuben und Tageszentren.

SN/APA (Archiv/dpa/Dedert)/DEDERT A Der Winter ist speziell für Obdachlose eine sehr harte Zeit