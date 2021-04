Bischof Schwarz zur umstrittenen Strukturreform in der Diözese St. Pölten: "Es wird keine Kündigungen geben"

Der Bischof von St. Pölten, Alois Schwarz (68), drückt bei den geplanten Änderungen in der Verwaltung der Diözese weiter aufs Tempo. War ursprünglich davon die Rede, dass die Änderungen ab Herbst greifen sollen, ließ Schwarz nun gegenüber der Wochenzeitung "Niederösterreichische Nachrichten" (NÖN) verlauten, dass wesentliche Vorarbeiten bereits bis Pfingsten (heuer 23./24. Mai) beendet sein sollen.

Wie berichtet, hatte es an der Vorgangsweise des Bischofs massive Kritik gegeben. Dutzende ehrenamtliche Funktionäre kritisierten in einem Brief an Schwarz, sie seien ...