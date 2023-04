Bischof tritt für freie Wahl des Zölibats ein

Die Debatte über die Abschaffung der Ehelosigkeit der Priester dauert an. Aus Eisenstadt kommt ein liberaler Vorstoß.

Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics spricht sich dafür aus, dass den Priestern der Zölibat freigestellt werden soll. "Es soll der Zölibat seinen Wert haben und es soll genauso auch die zölibatäre und nicht zölibatäre Lebensweise auch ihren Wert haben", sagte er zu Ostern im Interview mit dem ORF Burgenland anlässlich seines 60. Geburtstags am 16. April. "Und der Priester sollte frei wählen können." Die Frage des Zölibats, also der untersagten Priesterehe, habe die Kirchengeschichte schon immer bewegt.

Papst Franziskus hatte den Zölibat vor einem Monat in Interviews mit argentinischen Medien als "revidierbar" bezeichnet. Der 86-Jährige hatte aber auch hinzugefügt, dass das Thema wohl etwas für seine Nachfolger sei.

Kardinal Christoph Schönborn hatte sich Anfang April der Position des Papstes angeschlossen: Der Zölibat sei "revidierbar", die Frage sei nur, wie, wann und wo. Hier plädierte er für eine weltweite Lösung.

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz in Österreich, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, hatte sich hingegen anlässlich der jüngsten Tagung der Oberhirten Mitte März sehr abwartend geäußert: Man müsse beim Pflichtzölibat Fragen wie "Was sind die Motive, was geben wir auf, was wird Neues kommen?" bedenken. Lackners Fazit: "Es ist niemand radikal dagegen und es schreit niemand, es muss morgen kommen."

Viel konkreter klang der Passauer Bischof Stefan Oster kürzlich in der "Passauer Neuen Presse": "Der Zölibat ist die Lebensweise Jesu. Aber wenn es in unserer Gesellschaft zu viele gibt, die daran scheitern, dann müssen wir nachdenken." Vor 40 Jahren habe ein Pfarrer eine Pfarrei mit einem Kaplan und einer Haushälterin gehabt. "Heute hat mancher Pfarrer fünf Pfarreien, keine Haushälterin und Kaplan mehr, aber die ganze technologische Revolution mit allem, was an Internet-Versuchungen ins Haus kommt. Und die Gemeinde findet oft alle Lebensformen angemessen, nur seine irgendwie komisch."