Bisher 14.500 Flüchtlinge aus der Ukraine erfasst

14.500 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bisher in Österreich erfasst worden. Das teilte das Innenministerium Sonntagvormittag mit. Alleine in Wien waren es am Samstag 1.000 Personen, bundesweit 2.500. Zu beachten ist, dass die eigentliche Erfassung erst seit genau einer Woche läuft.

SN/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI Flüchtlinge verlassen die Ukraine