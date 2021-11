Bisher 200 Anzeigen wegen Verstöße gegen 2G

Seit Montag gilt österreichweit 2G. Das heißt, wer weder geimpft noch genesen ist, wird von praktisch allen öffentlichen Vergnügungen wie Restaurant- oder Friseurbesuche ausgeschlossen. Bisher wurden mehr als 200 Anzeigen wegen Übertretung der Covid Bestimmungen ausgestellt, teilte das Innenministerium am Samstag mit. Sollten weitere Maßnahmen in Kraft treten - Stichwort "Lockdown für Ungeimpfte" - so gibt es bereits ein Kontrollkonzept, das bei Bekanntgabe präsentiert wird.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Rund 13.000 Kontrollen wurden vorgenommen.