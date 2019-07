Ein zwölfjähriger Bub wurde von Pitbull-Mischling attackiert. Pro Jahr gibt es in Österreich rund 3600 Personen, die im Spital behandelt werden müssen, weil sie von Vierbeinern angegriffen wurden.

Schwere Bisswunden im Nacken, am Rücken und an den Beinen. Das sind die Verletzungen, die ein Bub (12) beim Angriff eines Pitbull-Mischlings in der Gemeinde Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) erlitt. Das Kind wird im medizinischen Campus III in Linz behandelt.

...