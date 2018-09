BK-Chef Franz Lang: "Die Art, wie gemordet wird, verändert sich"

Die Zahl der Morde in Österreich wird heuer weiter steigen. Experten orten auch in anderen kriminellen Feldern Zuwächse.

Für Exekutive und Justiz sind die aktuellen Entwicklungen nicht besonders erfreulich: Erst im vergangenen Jahr schnellte die Zahl der Morde in die Höhe - im Vergleich zum Jahr 2016 von 46 auf 54, was eine Steigerung von 17,4 Prozent bedeutet. Auch für 2018 zeichnet sich ein Plus bei den vollendeten Tötungsdelikten ab. Das sagte der Direktor des Bundeskriminalamts (BK), Franz Lang, am Montag im Gespräch mit den SN und fügte hinzu: "Vor allem die Art, wie gemordet wird, verändert sich."