Blaudruck ist wieder modern

Von der billigen Arbeitskleidung zur hochpreisigen Designerware: Im Burgenland werden nach alter Tradition Stoffe mit Indigo gefärbt. Damit hat man es zum UNESCO-Kulturerbe geschafft.

Ein Schriftzug auf dem Zaun lädt ein: zum Blaumachen. In einer kleinen burgenländischen Werkstatt in Steinberg passiert dies seit dem Jahr 1921, der Betrieb Koó ist einer der letzten in Europa, die nach einer alten Technik Stoffe bedrucken und mit Indigo färben. Von der UNESCO wurde die Handwerkstradition Blaudruck bereits mit dem Titel "immaterielles Kulturerbe" ausgezeichnet.