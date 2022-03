Blaue Karte garantiert Aufenthalt für Ukraine-Flüchtlinge

Das Fremdenamt hat mit den Flüchtlingen aus der Ukraine alle Hände voll zu tun. Jetzt werden die mobilen Registrierungsmaschinen fast verdoppelt.

Die Menge an Vertriebenen aus der Ukraine bringt die Behörden und Freiwilligenorganisationen an ihre Grenzen. "Wir führen allein in Wien 1500 Registrierungen am Tag durch", sagt Paul Eidenberger, Sprecher der Landespolizeidirektion Wien. Bundesweit werden 3500 Vertriebene täglich ins System eingespeist. Insgesamt wurden bereits mehr als 24.000 ukrainische Staatsbürger - vorwiegend Frauen und Kinder - in Österreich offiziell registriert. 197.000 sind nach Österreich eingereist, 80 bis 85 Prozent in ein anderes Land weitergefahren.

Damit der Aufenthalt im Land nicht ...