Blaulichtorganisationen übten Bergung vom Wiener Riesenrad

Die Höhenrettung der Feuerwehr, die Seiltechnikgruppe der Wiener Berufsrettung und Spezialisten der Wega haben am Mittwochfrüh eine spezielle Einsatzannahme geübt: die Personenbergung aus Gondeln am höchsten Punkt des Wiener Riesenrads. Insgesamt 44 Einsatzkräfte kletterten dazu von außen auf das still stehende Wahrzeichen und seilten sich bei Wind und Regen ab.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Spezielle Einsatzannahme für die Seiltechnikgruppe