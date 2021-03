Blechsalat auf Welser Autobahn forderte 23 Verletzte

Neun Serienunfälle auf der Welser Autobahn bei Pucking (Bezirk Linz-Land) haben 23 Verletzte zur Folge gehabt. Bei starkem Schneefall und matschiger Fahrbahn waren 34 Fahrzeuge in die Zusammenstöße verwickelt. Grund dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit an die winterlichen Fahrverhältnisse gewesen sein. Zu Unfällen kam es in beiden Fahrtrichtungen, teilte die Polizei auf Anfrage der APA mit.

