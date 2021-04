Blümel und Doskozil: Handy als Schatz für Ermittler

Staatsanwälte haben die Daten der Mobiltelefone von Burgenlands Landeshauptmann Doskozil und von Finanzminister Blümel sichergestellt. SPÖ und ÖVP machen daraus ein Politikum.

Montagnachmittag staunte der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nicht schlecht, als plötzlich ein Staatsanwalt aus Eisenstadt in seinem Büro auftauchte. Es ging um die Sicherstellung des Handys von Doskozil. Genauer gesagt wollte der Anklagevertreter wissen, mit wem Doskozil am 14. Juli 2020 von 17 bis 24 Uhr in Kontakt stand und wen er jeweils angerufen hat.

Dieser schicksalhafte Tag war der letzte, an dem die in die Millionenpleite geschlitterte Commerzialbank Mattersburg in Betrieb war, danach wurde sie ...