Blutiger Streit in Wien-Hernals

Zu einem blutigen Streit ist es Freitagabend zwischen einem Wiener Paar in Hernals gekommen. Vermutlich nach reichlichem Alkoholkonsum ging der 33-Jährige auf seine Freundin los und würgte sie. Die 39-Jährige schnappte sich ein Messer und stach dreimal zu. Der Mann erlitt zwei Stiche in die Schulter und einen in die Seite, berichtete die Polizei am Samstag.

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH Polizei nahm eine 39-Jährige fest, ihr Partner wurde wegen Körperverletzung angezeigt.